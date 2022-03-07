台中大火釀6死 目擊者現身還原經過（陳淑芬攝）

警方7日招開記者會表示，43歲鄭姓嫌疑人，是起火大樓的租客，疑與房東口角釀禍。（張妍溱攝）

台中市興中街住宅大樓火警奪走6條人命，警方追查出事當天，43歲鄭姓嫌疑人，是起火大樓的租客，警方從調閱的監視器畫面發現，鄭姓男子案發時行蹤可疑，甚至在火場逗留，疑與莊姓屋主因養羊問題，與租金問題發生嫌隙，全案將涉案人鄭姓男子及莊姓屋主依涉嫌公共危險罪送辦。

據了解，鄭男是住在8樓的房客，在火場找到一隻被燒死的羊，就是他飼養的，也因為養羊的關係，曾與莊姓女房東發生爭執。

台中警方表示，專案小組抽絲剝繭，認定鄭姓嫌疑人涉嫌重大，於今（7）日10時報請檢察官核發拘票拘提鄭嫌到案，突破犯嫌心防，事證明確，鄭男與莊姓屋主素有租屋糾紛，近日莊要求鄭另租他處，鄭男挾怨縱火，終造成難以挽回結果。全案將涉案人鄭姓男子及莊姓屋主依涉嫌公共危險罪從嚴究辦。

今日稍早檢察官於台中殯儀館進行罹難者相驗，同時設立辦公室，通知莊姓女屋主到場問訊；莊女今（7日）下午步出殯儀館時，面對媒體追問，僅簡短拋出一句「有肖欸（台語瘋子），有人放火」，隨即又回覆偵查不公開即閉口不談。