工作天數減少影響 禾伸堂2月營收月減24.48％ 18:102022/03/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 禾伸堂（3026）自結2月份合併營收約為新台幣（以下同）12.23億元，受到大中華區農曆新年假期影響，2月營收較上月減少24.48％，但年增11.95％。 累計禾伸堂前二月合併營收約為28.43億元，較去年同期增加1.3％。 由於工作天數較少，已公布2月營收的被動元件廠均較1月下滑。 消費型影像產品發威 群光2月營收年增22％ 《興櫃股》拍檔2月營收月減28.15% 前2月仍增近2成 #禾伸堂 #月營收 #合併營收約 #工作天數減少 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《匯市》避險資金湧入美元 台幣早盤貶逾1角 10:182022/03/07 財經 淡季衝上旺季水準 全宇2月營收年增60.17％ 16:162022/03/07 財經 《鋼鐵股》世豐2月營收摔19月低 前2月減2.96% 15:582022/03/07 財經 創近11個月新低 新台幣爆量重貶1.35角 17:182022/03/07 財經 《半導體》南亞科前2月營收 年增16.63% 14:292022/03/05 財經 《半導體》威剛2月營收年增13.3% Q2不淡 15:492022/03/07 財經 新台幣開盤貶4.5分 為28.16元 09:592022/03/07 財經 《電機股》氣立2月營收續創同期高 前2月增1成 15:192022/03/07 財經 健喬2月營收年增28% 創歷史次高 15:452022/03/07 財經 研華前2月營收飆百億 創同期新高 16:152022/03/07 財經 《生醫股》健喬2月營收年增28% 創次高 16:292022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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