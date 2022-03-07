禾伸堂（3026）自結2月份合併營收約為新台幣（以下同）12.23億元，受到大中華區農曆新年假期影響，2月營收較上月減少24.48％，但年增11.95％。

累計禾伸堂前二月合併營收約為28.43億元，較去年同期增加1.3％。

由於工作天數較少，已公布2月營收的被動元件廠均較1月下滑。