美國有線電視新聞網（CNN）6日指出，歐美官員目前正就協助烏克蘭成立流亡政府進行討論，其中包含烏克蘭總統澤連斯基及其政府是否該遷往烏克蘭西部大城利沃夫（Lviv），或在波蘭成立流亡政府。名嘴謝寒冰7日表示，美軍從1月開始就將第82空降師調往波蘭駐防，據傳已集結逾1萬兵力，他認為很明顯就是要為烏克蘭戰事「收尾」的。前民進黨立委郭正亮則表示「美國真的在為烏克蘭流亡政府準備」，並指出，謝寒冰的判斷是正確的。

謝寒冰7日在中天新聞政論節目「正常發揮」表示，美國最近宣稱，已送了2萬枚反裝甲、防空導彈給烏克蘭，但到底是在準備階段而已，還是送進去了，不得而知，但可以確定的是，美軍早已在波蘭邊境等待多時，且在今年1月就已經駐紮在波蘭境內，而這支部隊正是赫赫有名的第82空降師。

而這支部隊有名的地方在於，美國自二戰以降，幾乎所有的入侵戰爭，都少不了82空降師，可說是探路的先頭打擊部隊，而這支部隊就秘密派駐在波蘭某個機場附近，從1月就開始集結，據傳至今已集結逾1萬兵力，若加上北約的美軍，在整個歐洲可能有6-8萬的兵力。

謝寒冰指出，美軍藉這樣的方式，把物資和彈葯送進去烏克蘭，其背後目的，並非是為入侵俄羅斯或幫烏克蘭打仗，而是為了「收尾」。

謝寒冰解釋，美軍過去在阿富汗地區進行最後撤離時，正是由82空降師進行收尾。且早在去年，美國《紐約時報》就曾透露，若烏克蘭情勢有變，美國將有意在烏克蘭培植游擊隊，使其繼續抵抗俄軍，而近日又有消息傳出，若澤倫斯基遭暗殺，美國將會支持烏克蘭的流亡政府，因此，很明顯的是，美國從頭到尾都已經算準了，算準烏克蘭一開始就會打輸。

謝寒冰接著表示，從現在戰略態勢來看，基輔真的非常不妙，因為北面的俄羅軍部隊，已經集結多日，這2天陸續在補充油料彈葯，一旦俄軍的大部隊合圍成功，那基輔恐怕很快就會淪陷，因為基輔無險可守，本身大平原作戰又沒有空優，俄軍砲兵又很齊備，若單要靠民兵和少量正規軍抵抗，恐怕是難上加難。

來賓郭正亮則表示，美軍82空降師的確是來收尾的，為烏克蘭流亡政府做準備，謝寒冰的判斷是正確的，但這樣的做法，正和普丁的利益相違背，因此普丁現在無論如何都要讓澤倫斯基留在烏克蘭並活下來，他若不幸戰死或遭暗殺，那要找人成立魁儡政府，且要能服眾，將是很困難的事情。