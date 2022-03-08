今天是國際婦女節，行政院長蘇貞昌感性全國女性在國內疫情嚴峻時候，堅守崗位，努力撐起家庭及社會的半邊天，讓台灣在疫情兩年多來，成功守住疫情，防疫作為及復甦指數也連獲國際防疫排名佳績，這些都是政府與國人共同努力的成果，女性在職場及家庭的付出，都有不可抹滅的功勞。

蘇貞昌，現今數位科技發展迅速及運用普及，近年亦有不肖分子利用換臉技術變造牟利、散布他人性私密影像等網路性別暴力不法事件，造成女性人身安全的重大威脅，為強化對女性權益的保障，行政院已將「防治數位／網路性別暴力」列為今年至2025年的重要性別議題，督導相關部會盤點及完備相關法令及行政措施。

蘇貞昌提到，行政院正在積極研擬「刑法」、「性侵害犯罪防治法」、「兒童及少年性剝削防制條例」及「犯罪被害人保護法」等相關修法草案，以落實對女性及兒少的人身安全保障。

聯合國、歐盟等國際組織近年發布疫情對女性在就業經濟上衝擊的影響，加速提振女性從業較多與受創較大之零售、餐飲、觀光、藝文等產業，提供從業人員補貼、為中小型企業及新創事業放寬融資及還款條件、輔導女性業者提升數位技能、強化企業競爭力及應變力、發放高額振興券及優惠補助；根據行政院主計總處資料，去年11月女性失業率已降至比2019年疫情前同期更低，且女性就業人數也已較去年6月三級警戒時增加約7萬6千人，就業人數呈現逐漸回升的情形。

因應少子化趨勢，為減輕國人生兒育女的負擔，政院近年推動「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」政策，去年7月更推動擴大不孕症補助、增加產檢補助次數及項目與育嬰留職停薪津貼從6成提高到8成等政策。

同時，政府也放寬申請育嬰留職停薪期間原先每次以不少於6個月的原則，經統計去年7月至12月，申請育嬰留職停薪整體人數較前年同期增加3成多，補助金額約16.28億元，其中男性申請比例增加近5成6，顯見政府的新政策已帶來促進男性共同分擔育兒責任、落實家務分工的效果。