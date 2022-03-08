韓元又再刷新21個月低價 17:322022/03/08 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 8日首爾外匯市場收盤，韓元對美元匯率報1237.0韓元，較前一交易日下跌9.9韓元，跌幅0.8％，刷新2020年5月末以來1年零9個月的低價。加上7日大跌，韓元兩個交易日累計重貶1.9％。 今年以來，韓元已兌美元大跌3.84％，成為最疲弱亞幣。 低價4G吃到飽 再掀割喉戰 韓元兌美元匯率貶至21個月低點 #韓元 #低價 #刷新 #又再 #首爾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 刷新實登紀錄！三峽北大12年中古屋 突破5字頭天價 10:582022/03/01 房市新訊 金泰希首爾豪宅狂被按門鈴 Rain護愛妻不忍了親報警 21:322022/02/28 娛樂 《韓股》拉尾盤 連3紅韓股登2700 16:142022/03/02 財經 大咖「氧氣美女」聲援烏克蘭慨捐1億 淚喊：別失去希望和勇氣 17:432022/03/01 娛樂 台幣加速趕貶 創4.5個月新低 04:102022/03/05 財經要聞 2022誰來做老大》苗栗縣議員 刷新連任紀錄 林寶珠挑戰10連霸 04:102022/03/04 政治要聞 北市動物園票價翻倍漲 她怒提4大理由反對 15:042022/02/27 政治 《韓股》低接買盤現 韓股2700有撐 16:482022/03/04 財經 LG退出太陽能面板市場 04:102022/02/24 全球財經 《韓股》利空占上風 韓股2700危險 11:592022/03/04 財經 《韓股》韓股平盤震盪 2700保衛戰 12:162022/03/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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