8日首爾外匯市場收盤，韓元對美元匯率報1237.0韓元，較前一交易日下跌9.9韓元，跌幅0.8％，刷新2020年5月末以來1年零9個月的低價。加上7日大跌，韓元兩個交易日累計重貶1.9％。

今年以來，韓元已兌美元大跌3.84％，成為最疲弱亞幣。