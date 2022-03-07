韓元兌美元匯率貶至21個月低點 16:152022/03/07 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受俄烏局勢導致市場避險情緒升溫、國際油價急劇上漲等影響，美元持續走強。7日，韓元對美元匯率貶至2020年6月2日以來的21個月低點，失守1220韓元關口。7日首爾匯市收盤，1美元兌1227.1韓元，較前一交易日收盤1214.2韓元大跌12.9韓元，跌幅1.06％。 台幣不再強勢 五大外幣快買 俄烏火拼下的擦邊球 澳幣戰贏一票貨幣 #韓元 #貶至 #韓元兌美元 #匯率 #俄烏局勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》拉尾盤 連3紅韓股登2700 16:142022/03/02 財經 央行認證 俄烏戰事打不倒台幣匯率 19:252022/03/04 財經 俄羅斯爆ATM擠兌潮 盧布兌美元重貶 12:362022/02/28 國際 首超世界平均 大陸人均GDP逾1.25萬美元 04:102022/03/01 焦點新聞 台幣加速趕貶 創4.5個月新低 04:102022/03/05 財經要聞 《韓股》低接買盤現 韓股2700有撐 16:482022/03/04 財經 匯率期貨趨勢專欄－俄烏戰事升溫 美元看多 04:102022/03/03 證券．權證 外匯探搜－國際化邁新格局 人民幣短期強勢 04:102022/02/26 產業特刊 合庫祭優利 瞄準美元存款 04:102022/03/07 投資理財 台幣匯率看弱實強 和人民幣哥倆好 17:592022/03/03 財經 出口商拋售美元 新台幣匯率豬羊變色 17:462022/03/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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