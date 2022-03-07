受俄烏局勢導致市場避險情緒升溫、國際油價急劇上漲等影響，美元持續走強。7日，韓元對美元匯率貶至2020年6月2日以來的21個月低點，失守1220韓元關口。7日首爾匯市收盤，1美元兌1227.1韓元，較前一交易日收盤1214.2韓元大跌12.9韓元，跌幅1.06％。