由於俄烏情勢仍舊緊張，加上韓國嚴峻疫情又進入新的里程碑，不過，當地經濟數據卻傳來好消息。多空交戰下，韓股重回2700關卡，收在2703.52點，漲4.34點或0.16%。同時，韓元走貶，外資賣超3070億韓元。

Omicron病毒在韓國感染範圍愈來愈廣，當地2日爆出新染疫者首度超過20萬人，這也代表韓國疫情又將邁入一個新的里程碑。

另外，在市場強勁需求下，韓國2月製造業PMI(採購經理人指數)創8個月新高點，連續17個月都高於景氣榮枯點50以上。

三星電子跌0.55%，SK hynix漲1.21%，Naver跌0.31%，LG化學也跌1.77%。

收跌2.57%的現代汽車，2日表示，最晚到2030年，將在生產設備、研發計劃以及其它戰略項目上共投資95.5兆韓元，約790億美元，希望能從傳統車商轉變為電動車大廠。

美元兌韓元在1206.1價位附近，韓元貶3.8元。