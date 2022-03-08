東聯（1710）公布2021年財報及股利政策。去年營收274.81億元，年增率47%；稅後純益11.86億元，順利轉虧為盈，EPS1.07元；董事會通過配發0.7元現金股利。

東聯旗下EG年產86萬噸、特化年產36萬噸、氣體180萬噸。為降低EG波動衝擊，積極推展多元化EO特化產品下游應用，發展策略將以台灣廠主供特化、大陸廠以EG供應為主。

伴隨台灣廠製程調整告一段落，東聯特化產品比提高到45％，2022年第二波特化材料建廠計畫完成後，生產特化產品比重可望進一步推升至55％。

東聯推展特化布局除強化風力葉片硬度產品EA（乙醇胺）下游二胺產品，還開發具功能性的EO（環氧乙烷）衍生物，已獲多家知名清潔劑品牌廠採用。

東聯第二波特化材料建廠計畫預計2022年投產，產品包括聚醚胺與乙二胺系列等。因應碳中和趨勢，東聯製作環保型界面活性劑，正與多家清潔劑品牌合作共同開發。