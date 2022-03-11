台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨工廠（2012）去年（2021年）年度合併營收為新台幣118.1億元，較2020年度增加46.63%；2021年度稅後淨利為8.74億元，其中歸屬母公司業主淨利為7.45億元，每股稅後盈餘為2.81元。

春雨董事會決議，通過配發2元股利，包括1.5元現金股利及0.5元股票股利，維持過去超過7成的高股利慣例，現金股利發放日為4月25日，另決議通過6月22日召開股東常會。

春雨表示，2021年因新冠肺炎獲得穩定控制，經濟活動重啟，因疫情而遞延之消費需求回流、客戶回補庫存，加上疫情期間，歐美實施量化寬鬆政策，使大量資金注入市場，各項投資活動遽增，使整體鋼鐵需求量大增，推升全球鋼鐵價格。經濟由冷急速轉熱，也造成全球缺船、缺櫃及塞港，海運混亂現象。因受惠台灣鋼鐵集團能提供穩定及足夠料源，並提供整體運輸、船務服務，出貨得以維持在一定水準，使得春雨合併營收及獲利均締造歷史新高，稅後淨利較去年同期增加232.34%，EPS為2.81元。

春雨今年2月自結合併營收為新台幣8.02億元，年增率42.06%，創歷年同期新高，累計1-2月自結合併營收為17.09億元，較去年同期增加21.64%。春雨表示，2月營收較去年同期成長42.06%，其中台灣市場受惠於年後國際鋼價逐步升高及預期第二季需求將回升等因素，較去年同期大幅成長近60%。印尼及大陸市場則因疫情趨緩，各地基建項目紛紛展開，使印尼及大陸分別較去年同期成長48%及14%。春雨在台灣、大陸及印尼三大市場業績強勢成長下，創下史上最強2月營收。

展望2022年，短期而言，受到俄、烏戰事升溫，二國鋼品供給下降，推升國際鋼市價格大幅上揚。煤礦部分，除俄、烏緊張局勢外，大陸冬季限產政策將屆，也不斷推升煤礦價格。加上高通膨籠罩全球，全球原物料價格持續上漲，使得煤鐵價格易升難跌。

而且，中鋼將於3月15日開出Q2棒線盤價，市場預期有機會開高。長期來看，鋼鐵大國積極推動碳中和，大陸率先進行鋼鐵減產，韓國及日本也陸續關閉高爐廠轉為電爐廠，鋼材製造成本勢必上升。在需求方面，美國1.2兆美元基建支撐需求，中國1.46兆人民幣基建資金，預計2022年陸續到位，憑藉基建龐大需求挹注，鋼鐵需求增長爆發力將陸續顯現。因此，在生產成本上升及需求增加之趨勢下，預期鋼價將持續獲支撐。