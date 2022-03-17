港股16日大漲1,672點後，17日早段接力再飆，恒指半日再漲逾千點，重上十天線（現處20,508），更補回4日至7日部分下跌裂口。

香港信報報導，恒指17日開盤漲1,343點報21,430，一舉升破10天線（約20,473），曾升1,384點，高見21,471，之後漲幅收窄至699點，低見20,786，隨後重拾動力，半日升逾千點收盤。

最終恒指半日收報21,250，升1,163點，漲幅為5.8％，國企指數報7,321，升432點，漲幅為6.3％，科指半日收報4,552，升309點，漲幅為7.3％。半日成交額為1,766.12億港元。

此外，新華社引述大陸財政部表示，2022年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件，使大陸房地產概念股股續上揚。碧桂園服務半日爆漲25.9％，世茂服務急揚26.8％，融創服務升32.9％，融創狂飆47.6％，碧桂園爆升22.2％。