市場目光仍聚焦俄烏戰事，美國聯準會一如預期升息1碼，預估今年還會再升息6次；美國上周初領失業金人數降至21.4萬、續領人數降至141.9萬，均優於預期，10年期美債殖利率來到2.158%。美股早盤3大指數，道瓊工業指數早盤一度下跌逾百點，隨後於平盤狹幅震盪。

截至台北時間22點35分，道瓊工業指數上漲5.7點（或0.02%），暫報34068.80點；那斯達克指數上漲1.07點（或0.01%），暫報13437.62點；標普500指數上漲3.63點（或0.08%），暫報4361.49點；費城半導體指數下跌18.17點（或0.54%），暫報3321.89點。

網飛（Netflix）宣布即將對非同住用戶共用帳號收費，預計先從秘魯、智利和哥斯大黎加開始實施，仍不確定這項政策是否會擴及全球；網飛上漲6.89美元（或1.91%），暫報364.37美元。

5大科技巨頭漲跌互見，台積電ADR下跌0.34美元（或0.32%），暫報105.35美元；聯電ADR下跌0.03美元（或0.27%），暫報9.31美元。

油價重新站回100美元大關，布蘭特原油期貨漲逾7%，暫報每加侖105.07美元；西德州中級原油期貨上漲逾7%，暫報每加侖101.83美元。