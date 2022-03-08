男女幼童手持「有線玩具」蹲地把玩 一震動老司機全傻了（取自臉書「爆廢公社公開版」）

這「戰鬥陀螺」樣子不太對！有網友在臉書社團分享影片，2名男女幼童在地上把玩1款「有線」玩具，該玩具一頭是圓形震動物體，一頭是遙控器，疑似就是「情趣用品」，孩子們將各自的震動球靠向對方，玩得不亦樂乎，原PO笑說「小朋友這東西不是這樣玩的」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1則影片，影片中2名孩童在地上各自拿著「玩具」玩耍，但該玩具的樣子有些特別，尾端有顆圓球連接著1條線，孩童則手握著另一端，任由「震動」的圓球在地上震，圓球因為震動到處移動，孩童就因此用各自的「玩具」逗弄對方玩具。

男女幼童在地上把玩1款「有線」玩具，該玩具一頭是圓形震動物體，一頭是遙控器，疑似就是「情趣用品」，孩子們將各自的震動球靠向對方，玩得不亦樂乎。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

影片曝光後，不少網友一眼就認出該玩具疑似是情趣用品，紛紛留言笑說「戰鬥陀羅有線版，沒問題啊」、「現在蛋很貴，不要給小孩亂玩」、「跟本就是大人玩錯了，小朋友才是最正確的」、「可以從小玩到大的玩具」、「懂事就要這樣玩」、「那個玩具是你媽媽用的，拿來玩，小心被打」、「母親大大再你後面她非常火」、「這是什麼玩具，也想買給我家小孩玩」。

先前也有網友在Dcard上發文表示，他的姪子們在臥室玩耍時，從他的床頭櫃拿出許多玩具，「我的小鯨魚（跳蛋），然後把我老公拿來綁我的手銬也拿來玩，姪子還拿皮鞭去打他妹妹」，有趣的是大姪子還脫口說出「這我媽媽也有欸」，讓原PO無奈表示，「我該說，嫂嫂辛苦妳了，生活不性福只能靠裝備嗎？」