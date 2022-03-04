社會風氣開放，不少已婚或是單身男女，使用情趣用品滿足自己性慾，已經嘗了增進夫妻感情，或是生活中的一種情趣，但由於情趣用品設計愈來愈精密，刺激感也愈來愈大，使用時千萬要視自己的「敏感程度」量力而為，否則過度刺激有可能會喪命。日前一名天生容易高潮的國外女子，竟將跳蛋塞進下體後「卡穴」，但當時卻又開到「震動最大」，讓她爽到差點真的爽到「升天」，幸運從鬼門關前救回來。

根據英國《每日星報》報導，一名洗輝分享自己生活日常的年輕女網友，因為自己從軍，又是單身妹，平時只能隨身帶著女性使用的情趣用品，方便在部隊內自慰母足自己性慾。

「姐夫」3秒讓她高潮到頂點 「卡穴」停不了險真的升天。(翻攝自@_alashawn2 TikTok)

該位女子表示，她自己平時就是容易敏感及高潮體質，通常只要使用最輕震動模式「塞穴」，馬上就會達到高潮，如果稍微震動大一點，3到5秒內就會全身痙攣「爽到升天」。

但想不到日前卻發生一件糗事，讓她差點色喪命。女網友形容，某天她情慾高漲，於是想嘗試將震動器開到最大，果然當場刺激感十足，3到5秒就讓她達到高潮，整個人簡直像到了天堂，但這時她想收手卻來不及。

女網友表示，當時疑似因為高潮引發肌肉緊縮，整個振動器竟然「卡穴」，讓她無法拿出，「我試著把玩具拉出來，但根本拉不出來」，但因震動感太大，在高度刺激下讓她全身無力，當場虛弱脫倒地，然後說「接下來我知道，我昏過去了。」

事後女網友遭送醫後才取出震動器，但幸好沒有生命危險，但她意識到愈玩愈大下恐會危及自己生命安全，於是上網呼籲「女孩們，那個該死的玩具幾乎要了我的命。」事後當她出院重返部隊後，「我把那個垃圾扔掉了」。