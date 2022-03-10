一名徐姓男子在網路上結識一名剛滿20歲的正妹女網友，以缺人拍攝音樂專輯封面為由，邀女方擔任模特兒，未料竟在飲料中加入FM2，趁女方昏迷後性侵，接續又想進行肛交，女網友當下疼痛驚醒報警，台北地院審理後，認為徐男惡性重大，又否認犯行，判有期徒刑10年，仍可上訴。

根據判決，徐姓男子於民國108年4月間，經由交友軟體「TINDER」認識一名女網友，於109年1月某日，透過LINE通訊軟體與女方聯繫，以急需一名女性到工作室拍攝音樂專輯封面為由，邀女方到租屋處。

女方抵達後，徐男竟以摻有氟硝西泮（Flunitrazepam，FM2）成分之熱巧克力飲品給女方飲用，導致女方飲用後即因藥效發作，意識逐漸模糊、體力不支，躺在床上睡覺，徐男見狀便脫去女方衣物進行性侵，但徐男卻不滿足，持續想要肛交，造成女方疼痛而驚醒並出聲制止，女方離去後，立刻打電話給男友前往醫院抽血、採尿檢驗，果然驗出含有FM2成分以及徐男DNA，事後向警方報案。

法院審理時，徐男承認雙方有發生關係，但否認有下藥行為。是女方睡覺時，先將她叫醒且明確徵得她同意後，才與她發生性行為。其辯護人辯稱：二人是在合意性交過程中，因女方提出掐脖子及肛交等性愛方式，讓男方心生反感無法繼續進行性行為，且女方在前往徐男住處前，多次主動寄出數張裸露照片給他，顯然不是正常社交該有的行為，且女方案發後未立即離開租屋處，反而待與被告聊天，等待男友接送，顯然是為掩飾其感情上出軌之推託之詞。

但女方證稱，「被告拿一杯巧克力牛奶給我，我喝了幾口後覺得有一點點特殊的味道，之後就完全沒有記憶，等我有意識時，發現我全裸跪在床上，被告是站在我後面，我覺得被告想肛交，我就轉過頭用英文問被告「ARE YOU FUCKING MY ASS？」，被告說「嗯哼」，後續我完全不知道發生什麼事。」

法院審理後認為，女方過去就醫紀錄並未服用任何含有FM2藥物成分的藥品，徐男供稱飲用徐所提供含「FM2」巧克力飲品後即陷入昏迷，枉顧被害人的信任，以拍攝音樂專輯照片為由下藥性侵，造成女方身心陰影，惡性重大且犯後否認犯行，未與被害人和解，予以重判判10年。