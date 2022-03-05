1名15歲女網友先前不敢坐雲霄飛車，在朋友鼓勵下日前第1次嘗試玩，沒想到玩完後回到飯店，卻發現下體流出血，原以為是月經提前，但隔天衛生棉上卻沒有更多血，讓她驚覺根本不是月經，而學校護理師更斷言「可能是你處女膜的血喔」，讓她崩潰；不過此說話網友意見不一。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她原本到遊樂園都是玩旋轉咖啡杯或旋轉木馬，日前在朋友的鼓勵下嘗試玩了知名遊樂園的某雲霄飛車設施，當下玩完後只覺得相當恐怖，沒想到之後回到飯店她感覺「下面怪怪的」，洗澡時更發現下體在流血，驚覺還不是經期，並決定先用衛生棉墊著止血。

女子玩完雲霄飛車後發現下體流出血，事後驚覺根本不是月經，而學校護理師更斷言「可能是你處女膜的血喔」。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，她隔天早上起來發現衛生棉沒有血跡，代表真的不是月經，之後回到學校詢問健康中心的護理師，護理師當下對她說「那可能是你處女膜的血喔」，她事後崩潰發文說「走回教室路上覺得非常難過，滿腦子都在想，我才15歲還沒交過男朋友，『就被破處了』，對方還不是個人是雲霄飛車」。

其他網友留言「呃...只能說至少他不會傷你的心」、「也好啦！沒有第一次破處的痛楚」，但也有不少網友認為應該不是處女膜，「生理期前的排卵期出血啦」、「應該和玩遊樂設施無關吧」；據悉處女膜又稱為陰道冠，多數女性的陰道冠本身就會有開口，並非整片覆蓋在陰道口，雖然處女膜破掉會出血，但血量因人而異，厚度也不一，有些人處女膜較薄，可能在進行體操、踩飛輪、騎腳踏車等較激烈運動時就會受損。