金馬獎最佳紀錄片《時代革命》正式在台灣上映，新竹市長林智堅8日晚間也特別出席民進黨新竹市黨部在新竹市的電影包場活動，他表示，不管從香港事件或到近期俄羅斯入侵烏克蘭，都可發現這些事情對民眾生活影響很大，誠如時代革命紀錄片海報所說，「不是時代選中我們，而是我們改變時代。」

民進黨新竹市黨部今晚包場欣賞《時代革命》，民眾反應非常熱烈，擠滿現場將近200位民眾，黨部主委陳建名表示，包場訊息一公布，索票電話就不斷湧入市黨部，不到1天的時間就把將近200張的電影票索取完畢，透過電影包場，要讓所有人一起見證香港人為民主自由奮鬥的歷程，也希望台灣人民可以謹記殷鑑不遠，極權國家就在不遠處，台灣每一步都要小心謹慎。

林智堅則表示，台灣過去重要的民主運動都有年輕人參與，現在的民主自由也都是許多前輩年輕時冒著被關被抓的風險才換來的，對現在的大家來說非常不容易。

林智堅也分享蔡英文總統針對烏克蘭戰爭的談話，「烏克蘭能撐住，今天世界才會動起來。」也因此烏克蘭的國際局勢發展值得台灣參考與借鏡，在蔡總統領導下，台灣與歐洲、美國、日本關係都是最緊密的時刻，而這樣的成果要守住，就需要更多年輕人投入和參與。

盼能藉由紀錄片，讓更多人了解台灣民主自由得來不易，台灣人要居安思危，因國際局勢變化很快，不能因為生活安逸就忘了要做的努力與準備。

陳建名也引用黑格爾所言指出，儘管歷史給我們唯一的教訓，就是我們無法從歷史中得到任何的教訓。但在民進黨從黨外時代開始，有這些前輩的努力讓我們這代台灣人對台灣國家認同有高度的共識。

現在年輕人對公共事務冷漠，但在台灣享受自由民主的空氣，我們不是從歷史學到教訓，而是從現在這世界發生的事件中去關注與學習，透過其他國家正在發生的事件經驗，更清楚我們應該做好怎樣的準備。