美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先前提及由美國提供F-16，讓波蘭等國家將MiG-29等舊式俄製戰機轉移給烏克蘭的計畫。不過五角大廈已強調，此計畫因台灣而受阻的傳聞「不正確」；《空軍雜誌》（Air Force Magazine）也分析美國擁有的選項，認為最大問題是波蘭等國家可能不願意接受提案。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日表示，波蘭已獲美國「開綠燈」，可以提供烏克蘭老舊但該國飛行員熟悉的MiG-29等俄製戰機，拜登政府則會以美製戰機作為補償；稍後《紐約時報》（New York Times）報導一項未經證實的消息，稱由於下批F-16戰機將交付給台灣，導致此提案受阻，但已遭五角大廈發言人柯比（John Kirby）否認。

《空軍雜誌》主編、曾於國家戰爭學院（National War College）執教的提爾帕克（John A. Tirpak）7日分析，無論美國提供的是美軍現役或空軍國民兵F-16、已退役封存的美軍F-16，或自以色列等國購回的F-16，可能都不會被手握舊式俄製戰機的盟友接受，因為波蘭已採購F-35，保加利亞和斯洛伐克則訂購了F-16 Block 70（新造F-16V），皆較上述選項提供的戰機更加先進。

提爾帕克認為，讓波蘭「插隊」先接收F-35的提案較有可能實現。圖為美空軍F-35。（圖／DVIDS）

提爾帕克指出，美國可以考慮在上述國家的新戰機採購案中，為其提供部分「優惠」，包括增加機體數量或提供額外武器彈藥等，但這無法解決其短時間內面臨的戰機短缺；或說服正在採購F-35但未面臨立即威脅的國家，同意讓上述國家先「插隊」接收F-35。提爾帕克認為後者較有可能獲得波蘭考慮。