食藥署今公布，用於緩解膽囊炎及胰臟炎痙攣症狀的「可使保朗膠囊」，部分批號溶離度不合格，導致藥效比較差，總計5個批號、120萬顆下架回收。食藥署表示「可使保朗膠囊」市占率100%，健保年用量近180萬粒，不符合規格的藥必須於3月24日前完成回收，並繳交回收報告。

食藥署今（9）日發布藥品回收訊息，由衛采製藥生產的「可使保朗膠囊」，批號98A08T、98B09T、98C09T、98B08T、98A09T，廠商查核時發現，部分批號藥品在持續性安定性試驗的溶離度結果不符合規範，意即將藥放到水中，溶解的速度較慢，也就是藥效比較差，因此主動通報食藥署將5批號藥品，共120萬顆全數下架回收。

食藥署表示，該藥品主要用於緩解膽道疾病，像是膽石症、膽囊炎、膽管炎、膽割除後遺症等，所引起的痙攣性症狀、緩解胰臟炎所引起的痙攣性症狀，而同成分同劑量的藥品，市面上只有這一款，所以市占率高達100%，健保年用量為180萬粒。

食藥署說，該藥品保存期限為3年，是第一次回收，已要求廠商在3月24日前完成回收，同時也提醒民眾，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論。

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