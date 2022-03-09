「史上最硬教召」5日登場，14天不休假、每天日夜訓練10小時、每次行軍至少10公里三項，讓報到當日各地出現十八相送場景，新北市議員擬參選人呂家愷今接受中廣「千秋萬事」節目主持人王淺秋訪問時，表示自己將在6月接受國防部二度教召，進行整整14天的野外作戰訓練，他說，雖對於他的選舉行程規畫有影響，但能夠為台灣的國家安全盡一己之力絕對值得。

呂家愷說，自己是陸軍出身，一年的完整役期，到現在還是記憶猶新，而且以往在部隊，打靶都是滿分，他不擔心訓練太嚴格，只希望每個人都能在這14天裡，就自己戰時可能分配的任務，好好練習，熟習戰技，不要浪費教召的意義，一定要居安思危。

對於中央考慮將兵役改回徵兵制，呂家愷表示，其實，現有的兵役方式也不錯，在一個科技化的時代裡，兵力人數的多少，不一定就和國防戰力畫上等號，重要的是，保衛這塊土地的決心，和保護家人不受任何威脅的意志，他相信，只要國家需要年輕人，需要有人捍衛這個國家、這塊土地、以及中華民國所堅持的民主自由價值的時候，一定都會挺身而出。

談到國民黨內初選，對年輕人加權100％，造成部分黨內較資深的前輩質疑新人對黨還沒有貢獻、就先佔了便宜，呂家愷說，自己是從小在鶯歌長大的小孩，曾經在市府不同的單位服務過，並不認為自己是所謂的空降部隊，可以理解黨內有人的不滿，因他們的確對黨貢獻了很長的時間，但大家可以換位思考，有更多年輕人願意出來，也正意味著對國民黨，有更多人願意來承擔。