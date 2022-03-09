晶讚柚園柚農林建良表示，他的園區開花已3成。（劉秀芬攝）

又到柚子開花期，台南麻豆區四處飄散柚花清香，柚子行銷活動也啟動，13日由麻豆區農會「柚花追香」半程馬拉松路跑先暖身，備受期待的柚花藝術節19日、20日登場。麻豆農會總幹事孫慈敏說，台灣文旦大聯盟從柚子開花就開始舉辦活動，持續到柚子期結束，期待全台各產區柚子都能賣出佳績。

孫慈敏表示，觀察今年柚花開花進度，與去年差不多，今年白露節氣是9月8日，9月10日就是中秋，雖然時間間隔短，但對麻豆文旦影響較小，多數農友8月20日就開始採收，放到中秋前辭水程度剛好，口感佳。

有農友表示，有經驗的柚農都很注意節氣，今年多數果園都提早淹水，讓柚子樹早點開花。晶讚柚園柚農林建良表示，以他園區來說，目前開花已3成，有比去年晚一點，林建良也說，農會行銷活動對麻豆文旦整體知名度有幫助，但最重要是把品質顧好，消費者才會持續回購。

孫慈敏說，今年柚子促銷活動從台灣文旦大聯盟柚花路跑開始，首場13日在麻豆登場，第2場於20日在花蓮瑞穗、第3場26日在宜蘭冬山舉辦，主要是加強全台文旦產區的知名度，中秋送禮可以多選擇文旦，全國各地的文旦賣得好，價格高，也可以提高農民收益。

孫慈敏表示，除了柚花路跑，農會也曾舉辦柚園野餐、採果體驗，都吸引非常多外地遊客到麻豆旅遊採購，農會也會到北部辦展售會，拜訪其他非產區農會，持續支持柚農。

在外銷市場方面，孫慈敏說，日本市場特別重視柚子外觀，為了幫農友推廣日本市場，農會開了許多課程，請農民來上課，特別是要把皮相顧好，為今年外銷日本市場做準備。