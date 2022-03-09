台中民宅大火多人受困 1住戶不耐高溫墜樓命危 （中部記者爆料網提供）

中市興中街大火造成6死6傷，火勢、濃煙猛烈，陳男、余女爬出鐵窗、站在6樓高棚架求救，所幸，由雲梯車成功救出。（陳淑芬攝）

中市興中街火警火勢濃煙猛烈造成6死6傷，救援過程還出現驚險畫面！陳男、余女及袁男3人爬出6樓鐵窗，站在18公尺遮雨棚架高喊「救命！」，袁男還墜樓受傷，驚悚萬分。由雲梯車救下的陳男與余女談起歷劫臉露驚恐，余女發抖地說：「嚇到腳軟，哭到沒聲音！」；陳男則苦笑說「縮著身體站那麼高，太可怕了」。

中市興中街1棟套房出租大樓6日發生大火，火勢延燒一發不少收拾，租客倉皇逃生，住在6樓的51歲陳男、48歲余姓女友與來訪的50歲袁男爬鐵窗逃命，站在遮雨棚架求救，情況危急命懸一線。袁男還不慎自高空墜樓，所幸，掉在1樓轎車的車頂，腰椎及顏面受傷。

陳男今天下午扶著腳傷的余女到火場前關心。陳男說，他去年5月間住進6樓，當天與袁男到豐原吃東西後，外帶餐點回家給身體不適的女友吃，3人吃喝間聞到燒焦臭味，驚覺火災急衝開房門，但走道濃煙密布，改爬鐵窗。

陳男驚恐地表示，爬出鐵窗後，再打破遮雨棚爬上棚架，那時牆壁與鐵條都很熱，火一直燒來，直到雲梯車來了才鬆一口氣，沒想到，一時又無法上升，當時很擔心，而袁男是因緊張腳踩空，才跌下去。

余女回想當時還發抖地說：「嚇到腳軟，哭到沒聲音」，還被水柱一直衝灑，很怕滑下去。至於樓梯、通道是否被雜物塞著導致無法逃生，她說，走道堆放一些舊家具，只能一人通行。

他們目前住在安置旅館，鄰居安慰他們能平安逃生，「真的很好運！」，兩人點頭致意，但也失望叨念著還不能進房間看看。

中市興中街大火造成6死6傷，火勢、濃煙猛烈，陳男、余女爬出鐵窗、站在6樓高棚架求救，所幸，由雲梯車成功救出。（陳淑芬攝）