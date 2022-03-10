2019年陳姓男子騎機車在桃園市遇到員警攔查時，他因身藏安非他命及吸食器於是丟棄後加速逃逸，員警追緝後，劉姓員警施壓制逮捕時與陳男發生拉扯及扭打，致對方手指受傷，一審依妨害公務執行罪將陳判刑4月，但二審認為陳只是為了脫逃，改判無罪確定。

桃園地方法院一審認定，陳男明知員警依法執行職務，僅為躲避盤查，率爾與員警發生拉扯，並致員警受有右手指挫傷合併瘀傷及右踝挫傷，罔顧警察機關執行職務之尊嚴，對社會秩序有不良影響，判刑4月，可易科罰金。他不服提上訴，辯稱自我保護下之自然反應，沒有攻擊員警。

台灣高等法院二審認為，陳男騎機車自摔倒地，遭員警逮捕時，與員警發生拉扯及扭打等情，且陳男也坦承因遭員警壓制逮捕而有反抗，但陳的行為之狀態，不符合妨害公務執行罪及對公務員施強暴罪所指「強暴」或「脅迫」之概念。

高院指出，陳男有為脫免逮捕而與員警發生拉扯，但他沒有任何接續攻擊員警之積極舉動，他非直接且意欲對員警施以物理之強暴手段，即難以員警受害就認定他主觀上有妨害公務之故意，改判無罪確定。