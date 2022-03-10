台中市議員邱素貞建議市府強制資源回收個體戶、低收入戶、獨居長者、住宅式宮廟、身心障礙者等高風險群場所，裝置「住警器」，增加逃生機會，提高居家安全。（盧金足攝）

台中市中區興中街一棟大樓火警釀6死6傷慘劇，如何在火場及時求生引發重視，民進黨市議員邱素貞10日表示，台中市「住警器」安裝率6都墊底，要求提升裝置率，強制資源回收個體戶、低收入戶、獨居長者、住宅式宮廟、身心障礙者等高風險群場所裝置增逃生機會，提高居家安全。市府表示，兩年來火災警報器設置率35.54％提升至75.59％，比率增加40.05％，提醒民眾多採購安裝，守護自己與家人安全。

邱素貞表示，台中市一棟7層樓集合住宅，6日發生死傷嚴重的大火，「住警器」可在火災初期偵測到煙的溫度，並發出聲響提醒火災發生，讓民眾及早應變逃生。

南區國光里長陳雅惠說，「住警器」火災警報功能，適時發出高分貝的警報聲，警告家人與鄰戶立即排除危險，實用警報工具小兵立大功。

邱素貞希望市府各局處上緊發條，加強橫向聯繫，積極協助家屬度過難關，盡速整合各局處，透過里鄰長深入鄰里協助推廣達普及化，並強制資源回收個體戶、低收入戶、獨居長者、住宅式宮廟、身心障礙者等高風險群場所，裝置「住警器」，增加逃生機會，提高居家安全。

消防局表示，台中自市長盧秀燕上任後，預算編列補助六都第一，2020及2021年兩年計編列及動用預備金達3341.43萬元。住警器購置數達約10餘萬只，火災警報器設置率從35.54％提升至75.59％，比率大幅躍升達40.05％。

市府說，住警器預算2020至2021年編列共1600萬預算，及其他機關補助款741萬4300元，加上2021年底已簽准動支市府第二預備金1000萬元，2020及2021年兩年計編列及動用預備金達3341.43萬元，購置數達約10餘萬只住警器補助民眾，預算編列補助六都第一。

消防局表示，依法5樓以下建築物住家應自行購置安裝住警器，台中市以拋磚引玉方式編列預算購置住警器，積極勸募善心人士或單位捐贈，補助符合資格的市民1只住警器，而居家只安裝一只住警器仍不足，提醒民眾多採購，安裝於住家每個房間、走廊、客廳、廚房、神明廳等，守護自己與家人安全。