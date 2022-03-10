由於全球原油供需恐嚴重失衡，10日韓國汽油價格一舉大漲至逾8年來新高。

根據韓國國營原油供應商Opinet提供的數據，截至10日上午，當地加油站天然氣價格，每公升已達1,904.35韓元，約1.55美元），日增11.95韓元。同時，是2013年10月以來，韓國汽油價格又回到1900韓元以上。

不過，油價最高紀錄是在韓國2012年8月至10月間所寫下的，當時每公升飆升至2,000多韓元。

韓國政府統計，儘管俄羅斯石油占韓國進口比例不到5%，但俄烏情勢緊張加深全球石油供給恐暫停危機。

上周，韓國政府決定，將減收20%燃油稅政策再延長3個月至7月底，以減輕民眾生計負擔和舒緩通膨上漲。若按目前實際換算，燃油稅減少兩成，代表韓國人去加油時，每公升汽油錢少付164韓元，柴油也少116韓元。

韓國政府指出，若未來幾個月油價繼續大漲，下一步可能會下猛藥，祭出最多減收30%燃料稅政策。