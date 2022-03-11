洪秀柱批民進黨天天挑釁陸 蘇貞昌：跟中國同鼻孔出氣

國民黨前主席洪秀柱接受《德國之聲》專訪提及，民進黨當局經常性挑釁兩岸問題，就像烏克蘭總統所作所為是害烏克蘭還是救烏克蘭？對此，行政院長蘇貞昌今表示，散播不准弱勢者武裝、批評被害者反抗的言論，會被人民唾棄；與中國同一鼻孔出氣，是長敵人志氣，對台灣很不好。

洪秀柱指出，今天的民進黨當局天天都在挑釁人家，就好像烏克蘭總統，你說他是愚蠢還是聰明呢？他的所作所為是害烏克蘭了還是救烏克蘭呢？這個很多事情要從方方面面去探討。與此同時，國民黨軍系立委吳斯懷昨表示，當選南韓總統的尹錫悅讓美國在南韓部署更多薩德反飛彈系統，對中國大陸是挑釁。

面對洪秀柱、吳斯懷提出面對中國大陸必須謹慎的說法，蘇貞昌今赴立院進行總質詢前表示，俄羅斯破壞和平侵略烏克蘭，全世界愛好和平民主的國家同聲譴責、予以制裁，並幫助烏克蘭。

蘇貞昌說，台灣是最民主自由的國家，被《經濟學人》評鑑亞洲第一，對於散播不准弱勢者武裝、散播批評被害者反抗的不當言論，我們都覺得會被人民唾棄。

蘇貞昌說，對中國的武力擴張破壞和平，贊同發聲甚至同一鼻孔出氣的言論，都不是台灣的主流民意，都對台灣很不好，這只會長敵人志氣，希望他們多了解台灣是最愛好和平的國家，保護國家、保護人民是天經地義。