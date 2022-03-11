精密零組件整合製造廠千附精密(6829)今（11）日以每股66元轉上櫃掛牌交易，不畏大盤開低挫跌逾百點，股價開盤即以大漲14.09％的75.3元開出，最高上漲14.39％至75.5元，換算抽中股票的投資人一張最高現賺逾9千元。早盤維持逾11％漲幅，蜜月行情甜蜜。

千附精密上櫃前現增新股5379張，實收資本額預計自5.37億元增加至5.91億元。新股承銷案競拍得標均價76.86元，公開申購價則為66元，共吸引逾23萬人參與申購，中籤率僅0.67％，顯示市場反應相當熱烈。

2020年7月成立的千附精密為千附(8383)子公司，前身為千附旗下的精密科技事業部門。千附為提高競爭力及經營績效，同年10月將精密科技事業分割移轉給千附精密經營，主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件等精密零組件的整合製造服務。

與包括分割受讓前的2020年擬制財報比較，千附精密2021年營收17.08億元、年增3.61％，為僅次於2019年的17.6億元。毛利率28.71％、營益率18.26％，優於前年26.85％、14.66％。稅後淨利2.56億元、年增達21.83％，每股盈餘4.9元，優於2019及2020年。

千附精密主要產品為顯示器製程真空腔體，營收占比達約5成，據工研院IEK研調預期，今年OLED顯示器設備市場需求將成長逾50％，OLED技術將逐步自手機轉往筆電及車載等中尺寸面版應用，並轉向更高階製程、進而成為製造主流，帶動OLED設備需求上升。

千附精密的顯示器製程設備除受惠8.5代新廠設備及10代線擴產需求，亦受惠部分面板廠擴增6代OLED產能、新面板廠陸續投入6代OLED面板市場對製程設備需求，以及新開發的OLED蒸鍍設備新產品即將量產出貨，預期今年顯示器設備腔體產品營收將有所提升。

而半導體產業近年因5G、物聯網（IoT）及車用電子需求暢旺而快速成長，部分國家皆開始建置8吋與12吋新晶圓廠，進而提升設備需求。隨著主要客戶將產線移轉至台灣，對千附精密半導體產品需求續增，有望帶動半導體設備腔體及關鍵零組件訂單成為成長主動能。

國防及航太產業方面，除了現有國際國防大廠配合防禦系統周邊零組件的穩定長單外，千附精密亦持續爭取其他新零組件開發訂單，並利用核心技術能量及優勢開發其他新國防客戶，去年順利成為另一家國際國防大廠合格供應商，有望持續接洽開拓新商機。

至於國際航空產業隨著疫情逐漸趨緩，目前已逐漸走出谷底，千附精密預期今年下半年需求將明顯回復，對主要客戶漢翔的出貨訂單可望逐步重返高點。同時，將持續以此基礎積極開發中低軌道衛星及火箭等太空產業需求，以達產品應用多元性，維持未來成長動能。