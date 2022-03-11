國際市場近期受到俄羅斯與烏克蘭戰事紛爭、國際制裁措施不斷，明顯影響投資情緒，加上俄股禁賣股手段，不少海外股債標的受衝擊，市場資金轉向風險趨避資產，其中多重資產混合平衡型基金也展現抗跌實力，目前市場須提防其他變數，建議透過平衡型基金持續保持投資組合多元化。

根據Lipper統計，國內核備的境外發行44檔混合平衡型基金近一周平均僅下跌1.3％，近一年僅小跌3％，以環球基金表現優於單一區域型，得以在市場發生劇烈震盪時，展現進可攻、退可守的靈活操作特性，若拉長投資時間，仍有雙位數平均漲幅。以M&G入息基金為例，投資標的範圍廣，除股票部位外，也包括政府債、高收益債及高評等債券，機動靈活調整各類資產比重，得以安度近期震盪。

M&G多重資產投資總監Michael Dyer表示，因應2022年以來市場重大變化，包括升息準備、地緣政治風險等，基金操作策略採取「槓鈴式」配置，也就是一邊納入公債與新興市場債，另一端以銀行股票為主，平衡防禦功能奏效。

Michael Dyer解釋，今年來已提高美國長天期公債部位，以預防聯準會升息的市場衝擊，作為投資組合風險趨避，近期逢俄烏戰爭影響，資產轉進30年期美國公債，目前殖利率約2.2～2.3％，接近投資等級債收益率。此外，長天期公債價格波動較短天期公債大，可作為交易目的，高出低進，讓整體投資組合進可攻、退可守。

Michael Dyer認為，雖然目前股票已比年初便宜，但相對於地緣政治風險而言，也不是真的非常便宜，因此建議現階段應選擇性增持具有評價吸引力的部位，從中尋找部份被市場錯殺的投資機會。