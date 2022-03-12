網紅林佳娜透露家人現況。（圖／取自林佳娜IG）

定居台灣5年的烏克蘭美女網紅「林佳娜」（Tatiana Lin）昨(11日)在Instagram限時動態上透露，妹妹已經離開基輔，但跟媽媽已經3天多沒有聯絡，因為他們住的地方沒有電，目前無法得知父母情況，也期盼台灣能趕快開放讓她可以把家人接來台灣。對此，外交部昨也宣布，政府專案放寬國人及持有外僑居留證在台烏克蘭籍人士的烏克蘭籍親屬，得持有效烏國護照及親屬關係證明，申請探親來台。

不少網友都為林佳娜和烏克蘭加油，林佳娜昨表示，謝謝大家的關心，每一個你們的支持和鼓勵自己都看的到，家人部分沒有在一起，因為開始打仗的第一天，妹妹人在基輔，父母在南部，不過現在妹妹已經離開基輔，比較安全，但由於父母住的地方沒有電，已經3天多沒有聯絡，媽媽手機也沒電，因此無法清楚知道父母那邊的情況。

林佳娜透露，其實問過妹妹要不要來台灣，但這樣的情況中，她怎麼可以離開父母，要等台灣全部開放之後，全家人才可以過來台灣，希望台灣趕快開放。由於後來外交部也宣布專案開放烏克蘭籍人士申請探親來台，不少網友都紛紛將報導傳給林佳娜，她也開心地說，「剛剛很多人都跟我分享這個好的消息」。

根據外交部說明，考量烏克蘭情勢、展現人道精神，外交部經與相關機關研商定案，除現行中央流行疫情指揮中心開放入境事由（依親、就學、研習中文、商務考察、投資、履約、應聘、緊急人道及經指揮中心專案許可者）外，政府專案放寬國人及持有外僑居留證在台烏克蘭籍人士的烏克蘭籍親屬，得持有效烏國護照及親屬關係證明，向我國駐外館處申請探親事由的「停留特別入境許可（簽證）」來台灣。

有關烏克蘭籍人士申請探親停留簽證應備文件及駐外館處聯絡資訊，請分別參閱外交部領事事務局全球資訊網有關「外籍人士來臺探親申請停留簽證手續說明」及「國外申辦地點」。