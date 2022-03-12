俄羅斯入侵烏克蘭迄今逾半月，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天發布專文指出，美國與盟國和夥伴攜手團結，透過密切協調，作為一個團體來因應俄羅斯和烏克蘭的衝突。台灣是一系列因應作為中不可或缺的一部分，台灣向烏克蘭提供人道援助，台灣的公司也已參與對俄出口管制措施，並承諾透過財政援助協助烏克蘭難民。

以下為孫曉雅全文：

對於歐洲和全世界熱愛自由的人們來說，現在是一個危險的時刻。普丁不只對烏克蘭人民發動殘酷攻擊，也打擊了得以維護全球和平與民主的原則。但烏克蘭人民充滿韌性。他們擁有數十年的民主，他們的勇氣鼓舞了世界。

我們團結一致的回應

自這場戰爭開始以來，有兩個面向越來越清晰：首先，烏克蘭人民不會放棄；其次，俄羅斯人民本身，包括許多俄羅斯士兵，並沒有完全支持這場戰爭。世界的領導人也團結起來因應這場由俄羅斯發起的戰役。美國和我們的盟國、夥伴正在共同採取行動，共同追究俄羅斯的責任。透過史無前例的全球制裁合作，美國、英國、歐盟、日本和加拿大已將特定俄羅斯銀行逐出 「環球銀行金融電信協會」(SWIFT) 支付系統，並對俄羅斯中央銀行實施限制性措施。拜登總統宣布了全面性的金融制裁和嚴格出口管制，這將損害俄羅斯的經濟、金融體系和尖端技術的獲取。我們與歐盟、澳洲、日本、加拿大、紐西蘭、英國和台灣展開劃時代的密切合作，並公布共同擬定的範圍廣泛且史無前例的系列出口限制。

除了經濟制裁外，拜登總統還授權額外提供 3.5 億美元的安全援助，即刻援助烏克蘭自衛，使美國於過去一年對烏克蘭安全援助的總額超過 10 億美元。現在美國國會已承諾再提供 136 億美元的人道援助和安全援助，支持烏克蘭及其人民。同時，美國與主要的石油生產國和消費國協調，加強確保全球能源供給的共同利益。我們與能源公司合作，以求在能源價格上漲的同時，也提高能源公司對市場的供給能力。

普丁出師無名的戰爭預謀

普丁已對這次攻擊行動已計畫多時，他有系統地將超過15萬名士兵和軍事裝備部署到烏克蘭邊境，將戰備用血供應到位，並建置野戰醫院，均明示其意圖。他將美國與盟國及夥伴為解決其所造成的安全疑慮而做的一切善意努力拒於門外，也拒絕透過外交和對話來避免不必要的衝突和人民的苦難。

普丁的舉措完全如我們事前預警，我們看到俄羅斯操控的分離主義分子對頓巴斯的砲擊，我們看到俄羅斯政府對烏克蘭發起網路攻擊，我們也看到在莫斯科上演的政治大戲，同時聽到了各種對烏克蘭荒謬無理的攻擊，試圖為俄羅斯的侵略行動辯解。俄羅斯持續以喝止烏克蘭的「種族滅絕」來為其軍事侵略辯護——然而卻沒有任何種族滅絕事件的證據。我們看到俄羅斯在 2014 年入侵烏克蘭和 2008 年入侵喬治亞時都使用相同的手法。

無獨有偶，就在聯合國安理會召開會議，議論如何捍衛烏克蘭主權和防止戰爭災難的同一時刻，普丁違反國際法，發動入侵。飛彈開始如雨點般落下，襲擊了烏克蘭各地的歷史古城。接著是空襲、坦克縱隊和大批戰鬥部隊，與此同時，新一波的假信息和赤裸裸的謊言也捲土重來。

我們將情報解密，揭露俄羅斯的計畫，以避免混淆和掩飾。普丁是侵略者。普丁選擇了這場戰爭。現在他的人民將承擔他決定投資在戰爭而非人民的苦果。

更強大的跨大西洋團結和決心

現今是自第二次世界大戰以來，歐洲安全與民主理想面臨的最重大挑戰時刻之一，美國與我們的盟國和夥伴攜手團結。我們統合一致，透過密切協調，作為一個團體來因應俄羅斯和烏克蘭的衝突，我們向烏克蘭提供援助，制定廣泛而大規模的應對措施，並重申我們對北約的承諾。我們在印太地區的盟友和夥伴，包括台灣，是一系列因應作為中不可或缺的一部分，我們的印太夥伴在烏克蘭人民需要幫助的時候發揮了重要作用，並有力地拒絕和譴責了普丁的行為。台灣向烏克蘭提供人道援助，台灣的公司也已參與對俄出口管制措施，並承諾透過財政援助協助烏克蘭難民。

接下來的幾天、幾週和幾個月，對烏克蘭人民來說將會極其艱難。普丁給烏克蘭人民帶來了巨大的痛苦。但烏克蘭人民已經獨立了30年，他們一再表明不會容忍任何人造成他們國家倒退。在面對武裝侵略​​時，烏克蘭人民已展現深刻的勇氣，以及透過全民努力，落實民間防衛備戰的重要性。對於美國和台灣，我們所有人都可以從中學習。全世界都在密切關注這場衝突，如果俄羅斯軍隊犯下暴行，我們將利用所有可追究責任的國際機制 ，使俄羅斯軍方及民間領導人承擔應負的責任。

普丁對烏克蘭的侵略將使俄羅斯在經濟和戰略上都付出沉重的代價。俄羅斯人民值得從他們的政府得到更好的東西，而不是這次突如其來的入侵給他們的未來帶來的巨大代價。

在這個充滿不確定性的時期，我們與盟友和夥伴共享的民主價值使我們團結面對挑戰。無論需要一周、一個月還是一年的時間，我們相信烏克蘭人民終將獲勝。美國將與我們在全球的盟友和夥伴一起繼續支持烏克蘭人民保衛自己的國家。