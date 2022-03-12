台灣詹姓空姐與義大利富商爭搶8歲女兒案引發熱議，負責審理的台北地院11日公布與該案密切相關的兩起裁定，發出新聞稿說明裁定理由，並呼籲全案還在法院審理中，雙方應避免謾罵攻訐，共同以子女的最佳利益為優先考量。

詹女認為台北地院發布的新聞稿中有重大違背事實之處，12日委託律師發律師函澄清，以避免不實内容對女童在台成長的權益，產生不可回復的損害。

律師函指出，法院的新聞稿說2019年間詹女到義大利探視女童，期間女童雖與父親同住，也與母親有相當互動且在義大利生活適應良好，融入國際幼兒園，可用流利中英文交談，沒有不適應或困擾之情形( 參照義大利兒童神經精神病學醫生訪視報告、 我國義大利經濟貿易文化推廣辦事處領事命令參照)

但是，新聞稿所謂我國義大利經濟貿易文化推廣辨事處領事命令參照，嚴重違背事實，實情是孩子被父親帶去義大利那年（2017），我國法院並沒有委託義大利司法機關調查，制度上我國法院也不可能委託義大利司法機關調查，台灣跟義大利沒有司法互助，那一年只有對方律師一直利用法院開一堆調解庭，一直拖延孩子回台的時程。

詹女稱，2019年孩子要她帶自己回來台灣後，是義大利在台灣的領事官 ( 也是義大利對孩子的監護法官 )，在孩子回台約半年，7月2日時有到學校 ( 國際幼兒園)，再到家裡探視孩子，後來領事官做出「領事命令」，證明孩子在幼兒園融入情況很好，用中文和英文流利地交談，在台灣跟母親外婆情感聯繫強烈，對義大利沒有特別的懷念，偶爾才提到父親，但帶有感情，呈現極好的身心健康狀況，於充滿愛心與熱情的社會和家庭環境中，領事官還特別註明訪談在沒有母親的情況下進行。

聲明中表示，如果孩子想回義大利，回來台灣半年，有講義大利文的領事官來，孩子會不跟領事官說嗎？如果是國際綁架事件，領事官有監護法官身份會坐視不管？

孩子從小在台長大，雙方原本共識就是要在台灣共同監護，詹女非常鼓勵父親回台灣一起跟她陪孩子在台灣成長， 懇求父親撤回強制執行，不要硬生生中斷孩子學業跟所有人際網路。

律師表示，希望各界重視以上事實，女童留在台灣成長的意願至明，但歷審法院目前都不曾聽取其意願。生父經濟條件雖較佳，但詹女對子女有強烈的母愛與照顧能力，更無任何兒虐、吸毒、刑事前科等不堪擔任親權的事由，實不應遭受本案親權之剝奪。