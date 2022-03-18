義大利藍姓富商和詹姓空姐爭8歲女兒監護權案，憲法法庭裁准暫停交付子女。「大家都感動得哭了！」詹女獲知消息激動傳簡訊給律師楊佳陵說：「沒有大法官就沒有翻轉的結果，憲法這塊處女地終於開始有正義之聲，謝謝大法官！辛苦律師了！」。

楊佳陵表示，詹女母女這幾天都住在親友家，因為藍男堅持要帶女兒回義大利，母女兩人心情都很緊張，女兒已請假4天，詹女還是每天固定指導女兒功課，還親送交作業給老師，直到獲知憲法法庭裁准暫時停止執行，長期壓在心中的大石頭才落地，母女都大鬆了一口氣。

詹女第一時間就傳簡訊給楊佳陵，楊律師轉述詹女的感謝之情，簡訊內容如下：「大家（指的是母女及親友）都感動得哭了，沒有大法官就沒有翻轉的結果，憲法這塊處女地終於有正義之聲的開始，謝謝大法官！謝謝大法官！辛苦律師了！辛苦律師了！」

楊佳陵轉述詹女的心聲指出，詹女萬分感謝大法官能及時守護孩子的最佳利益，因為孩子一旦被送到義大利，就回不來了，她受憲法保障的國民教育權、生存權及人格權都受到難以回復的損害。