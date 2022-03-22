多次質疑蔡英文總統論文有造假嫌疑的資深媒體人彭文正辯護律張靜21日遭檢警大陣仗搜索，台東地檢署複訊後依涉《刑法》妨害祕密、《個人資料保護法》罪嫌，向法院申請羈押，張拒絕交保並聲請提審，台東地方法院22日裁定當庭釋放無保請回。對此，資深媒體人彭文正直言「這是非常奇怪的現象」，因為檢調把律師送上來的證物，拿去辦另外一個案子，這不合理。彭文正強調，接下來他們要對抗的將是蔡英文團隊和整個國家機器，追查團隊不會放棄，將把整個過程收錄在名為「惡官」的書之中，待適當時機公諸於世。

張靜說，該案起源於2020年12月20日他經營髮廊的女友被顧客控告過失傷害，擔任辯護律師的他，為了釐清女友與客戶在房間4小時的按摩發生何事，便向保全拿當時的監視影像，保全提供給他的監視影像，並非他偷拍，他也從未看過影片內容，當時辦案的證據，沒想到被檢察官拿來作為控告他的證據。

「這很明顯就是查水表」，張靜表示，檢警大陣仗搜索，就是故意在找碴，該事件後，他仍會對蔡英文總統論文案繼續追查，如果證明論文是假的，至少讓過去從來不相信的人更加肯定「 蔡英文沒有博士論文，絕對是對的」。

彭文正22日在其主持的網路節目「政經關不了」表示，這真的是一個非常奇怪的現象，因為檢調把律師送上來的證物，拿去辦另外一個案子，甚至是辦「洩密」，但辦洩密案有個前提是，洩漏對象必須是公眾，把證據給檢察官，偵查不公開這有什麼問題？

資深媒體人彭文正。(圖/本報資料照)

彭文正指出，張靜律師因為幫忙他追查蔡英文的論文，而被有心人士大動作查水表，他很不好意思，自己也因為追查論文門，而被蔡英文提告，甚至法院沒有拘提就直接發通緝令通緝，讓他覺得台灣司法存在一些黑暗的角落。

彭文正律師 張靜。(中時新聞網)

彭文正強調，張靜律師很可能是惹到一群司法官，張靜律師則認為是影響到「既得利益者」。彭文正說，雖然發生這種事，但並不影響論文門追查團隊繼續追蹤論文門，接下來他們要對抗的，將是蔡英文團隊和整個國家機器，以及部分司法惡官，論文門團隊接下來也會把追查過程整理成書，收錄在名為「惡官」的書之中，蔡英文團隊不要以為打壓張靜律師，就會對論文門團隊造成寒蟬效應，這是絕對不會有的事情，因為團隊將「十倍奉還」。

彭文正重申，在論文門案中，對付過他們的檢察官，其言行舉止，都將被收錄在「惡官」一書當中，同時在未來5年之內，一定會紀錄，並在適當時機，公諸於世，論文門團隊是以記錄歷史的心態，再追查論文門。

對於張靜律師說法，台東地檢署則表示，被告所提出監視器翻拍照片，其中有被害人私密內容，疑似未經被害人同意於按摩及更衣過程偷拍取得，也呼籲於近半年內曾前往綠絲美容美體沙龍按摩之民眾，主動與地檢署為民服務中心聯繫，協助釐清案情。至於張靜向外界所稱政治迫害或查水表，顯係個人過度聯想，與事實全然不符。