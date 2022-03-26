宜蘭同鄉會團拜 小英、萬安都來了。曾薏蘋攝

年底選戰登場，嗅出濃濃選舉味；蔡英文總統、副總統賴清德今皆出席「台北市宜蘭同鄉會2022年新春團拜及第19屆理事長暨理監事就職典禮」，國民黨立委蔣萬安也以羅東女婿身份現身，不過跟蔡總統一前一後，賴清德因為路程關係行程延遲，三人都未碰上；蔡總統致詞時表示，宜蘭人得天獨厚，因為有一個立法院長（宜蘭人游錫堃），沒有人會不買單。

蔣萬安現身，也有不少人與他合照，他致詞時指出，自己每年都會來參加台北市宜蘭同鄉會團拜；他也打趣說，「我這輩子做最對的一件事就是，娶了一個羅東老婆」。

蔡總統致詞時指出，宜蘭人對本土認同非常強烈，台灣民主化有很多宜蘭前輩，皆投入民主化過程，宜蘭對台灣來說，是很重要精神所在，她要為宜蘭人表達敬意。

總統說，剛剛理事長有交代，今天請總統來，有一件事要交代，就是要「照顧宜蘭」，「這件事我聽到了，這個聲音也很清楚，我當總統一定會照顧宜蘭」。

總統指出，宜蘭人得天獨厚，因為有一個立法院長，沒有人會不買單；立法院長開始講話的時候，這法案一定會過關，所以有游院長在立法院，陳歐珀委員在立法院，一定會盡心盡力照顧宜蘭。

蔡英文還說，她知道台北市宜蘭同鄉會，為了加深宜蘭的在地認同，也讓更多人認識宜蘭，拍了一部影片叫做「認同」，已經在網路上有預告片；在影片中，畫家黃玉成先生的話，讓她印象深刻。他提到各行各業的上一代，可以分成「作田人」(tsoh-tshân-lâng)和 「討海人」(thó-hái-lâng)，「作田人就是腳踏實地(kha-ta̍h-si̍t-tē)；討海人就是毋驚風湧(m̄-kiann-hong-íng)」，這就是前輩留下來的宜蘭精神。