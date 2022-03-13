央廣網報導，今天（3月12日）在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第288場新聞發布會上，北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火提醒市民，要進一步加強防控意識，履行個人防控責任，近期非必要不出京，不去中高風險地區旅行或出差，進返京人員在持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼的基礎上，需在抵京後72小時內再進行一次核酸檢測。

「進返京後要加強自身健康監測，7日內不聚餐、不聚會，從各種管道知道自己是密接後，請務必向屬地報告，服從管理，不要自行外出。」龐星火提醒，要強化主動報告意識，各單位、各行業做好進返京人員管理，請與病例活動軌跡有交集人員、接到健康寶彈窗提示人員、進返京風險人員立即主動向社區報告，配合集中隔離、居家隔離、核酸檢測、健康監測等防控措施。

龐星火表示，北京此次疫情中發現有一起因到病例較多的外省出差，返京後聚餐而引發的聚集性疫情。感染者19曾於3月4日到外省出差，3月5日返京，於3月7日與9名同學共同聚餐，3月8日得知其外省的朋友被判為密接而主動向社區報告，11日確診。同餐10人，目前已有3人被確診。