蘇貞昌嘆後人不感恩還批評 侯友宜：「不是在說我！」

行政院長蘇貞昌今（13日）在新北市政府大樓受訪說，大樓是他興建的，卻沒聽到一句前人種樹的辛苦，反常在這個場地聽到他被大肆批評。外界解讀是否在暗酸新北市長侯友宜。侯下午搖頭否認說，「不是在說我！」強調人民關心的是缺電問題，「多說無益，好好做事！」讓人民不停電。

蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、衛福部長陳時中、新北市長侯友宜等今（13日）出席「第92屆國醫節慶祝大會-2022國際中醫藥臨床學術大會開幕式」。

蘇貞昌致詞時提及，來到新北市政府這棟大樓有幾許感慨，這棟大樓是他擔任台北縣長時歷時5年建設完成，看到大樓的現在還是這麼新、這麼好用，音響也如他當年的要求，他特別感到安慰，這裡的一層一層、一磚一瓦，都不簡單，他沒有延遲，沒有追加預算完成，後來選舉時還有人罵他浪費，說要出租，不過20年來用得好好的。

蘇貞昌說，新北市政府地下室有一個超大的儲冰式冷氣機，因為超大，在建地下室前就要安裝好，否則蓋好後搬不進來，幾年前開始要智慧節能，儲冰冷氣在晚上離峰用電時製冰，白天尖峰用電時解冰使用，「後來看到有人受獎時，也沒有講一句前人種樹的辛苦，結果被記者挖出來說，這不是20年前就裝好的嗎？」

外界解讀蘇貞昌致詞是否在暗酸侯友宜，侯下午出席市政行程時搖頭否認說「不是在說我！」侯強調，國家電力提供，人民的感受是缺電，而且是不穩定電力常常停電，人民最期待的是不要停電，不但能夠讓產業發展、民生用電無虞。

侯友宜表示，政府面對這麼多次停電，最重要是好好做事，讓電力無缺、人民永遠不停電，所以「多說無益，好好做事！」讓人民不停電，這才是大有為政府該做的事情。