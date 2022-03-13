【每日必看】驚!北捷手扶梯"突下滑" 30人倒退慘摔畫面曝光

台北捷運新埔站11日晚間發生手扶梯失速意外，有民眾死抓扶手也沒用，仍向後摔倒。（翻攝中天新聞畫面）

台北捷運新埔站11日晚間發生手扶梯失速意外，站務員只差一步就下手扶梯，仍被帶著從最頂摔到手扶梯底。（翻攝中天新聞畫面）

台北捷運新埔站11日晚間發生手扶梯失速意外，導致約30位民眾摔倒，意外畫面曝光，只見原本搭乘往上的民眾，瞬間向後、向下滑倒，就算死抓扶手也沒用，像人肉保齡球瓶般向後摔倒、擠在手扶梯底部。

這起意外發生在11日晚間10點26分，畫面曝光，只見原本搭乘手扶梯向上的民眾，突然之間失速往後退，有人試著往上跑、有人死抓著扶手不放，但通通「掙扎無用」，一群人像保齡球瓶般「嘩啦拉」摔倒在手扶梯底部。甚至可發現一名穿著反光背心的站務員，只差一步就可下手扶梯，卻仍然抵不過向後強大力量，從最高處墜回最低處。

北捷12日表示，經調查後發現是煞車迴路異常，未立即煞車導致，已要求廠商將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查。

對受影響民眾深感抱歉，也將持續關心慰問，並於事件發生後，立即請公司維修人員及主管督導廠商漏夜維修，要求廠商找出異常原因，並進行全面的改善，確保安全無慮。