MOSFET(金氧半場效電晶體)新兵報到!力士(4923)於今日掛牌上櫃，登錄價61.9元，股價最高衝上77.5元，漲幅最高達25.2%，隨著全球掀起晶片缺貨潮，加劇MOSFET市場缺口擴大，將有助於力士擴大多元領域接單布局等效益展開，

力士長期深耕中低壓MOSFET研發設計，為業界少數擁有共91件豐富專利布局，並與專屬晶圓代工廠與封測廠之「封閉式製程平台」滿足客戶高客製化產品需求，奠定力士高度市場競爭優勢，今年受惠PC/NB、手機及電池等應用領域主要客戶仍保持高度拉貨需求，帶動力士單月營收已連續二月繳出歷史新高，2月營收達1.05億元、年增60.73%。

總經理鍾明道指出，看好力士專利技術布局、開拓具有市場成長前景應用領域業務、並持續積極開創新商業模式、切入藍海市場等有望陸續邁入收割期，尤其力士繼2021年已取得國際筆電品牌HP充電變壓器(Adapter)之台灣唯二MOSFET合格供應商，更於1月成功喜獲全球前三大筆電品牌之一的DELL小訊號MOSFET合格供應商資格，有助於擴大旗下MOSFET產品市場滲透率，並持續深化與既有客戶共同合作開發瞄準快充、車用、充電樁等符合未來市場高度需求應用之MOSFET產品，將有助公司整體營運保持良好的成長動能。

展望2022年第一季，力士看好去年持續耕耘電源供應器、鋰電池等產業應用，且主要客戶亦持續加大訂單量能，尤其，看好筆電、手機等快充商機持續發酵，帶動充電器產品朝體積小、多孔式、高功率、高效率、以及採用第三代半導體GaN(氮化鎵)、SiC(碳化矽)材料導入等快充規格需求演進，除力士已有MOSFET 30V系列快充充電器領域銷售實績並持續創造銷售挹注，將規劃預計第二季針對MOSFET 100V系列進行客戶認證送樣階段，有助於進一步堆疊未來電源供應器領域業務訂單表現。