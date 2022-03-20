真好玩(8491)最新自研手遊新作《吞食天地3：放置版》除預約人數突破70萬人外，再獲App Store與Google play雙平台遊戲推薦，成為市場最受期待新作。真好玩指出，《吞食天地3：放置版》4月中將於台港澳新馬地區同步上市，新作推出將可有效挹注營收成長，再添營收動能。

真好玩與網龍(3083)合作，取得遊戲IP授權，由旗下開發團隊「無限製作所」透過大數據分析獲利模型，耗時近2年自行研發的手遊新作《吞食天地3：放置版》，自日前展開事前預約活動後，深受玩家喜愛，引發各界熱烈迴響。至今預約人數已突破70萬人大關，更獲得App Store與Google play雙平台遊戲推薦，人氣持續飆升。

董事長周玄昆指出，《吞食天地》為經典暢銷IP，過往累績了數百萬的龐大玩家基數，《吞食天地3：放置版》由網龍IP授權，更以此為基礎，首度結合卡牌放置型玩法，同時保有RPG的角色養成樂趣，增添遊戲的特色。此外，遊戲系統設計上利用大數據測算，透過玩家的喜好，玩遊戲的習慣等等，計算出最快在30-45秒內就能結束一場戰鬥，更符合現在玩家的娛樂需求。《吞食天地3：放置版》雖然是主打放置，但這款遊戲不單比拚武將戰力而已，遊戲另融合MOBA遊戲的概念，每一位武將都有其戰鬥優勢，角色搭配並發揮最大優勢，為遊戲的核心玩法與重點，有別於市場上的其他放置類遊戲，也因此更具吸引力。

周玄昆表示，《吞食天地3：放置版》是真好玩今年主推遊戲產品，採以多語言多地區策略，透過自研的遊戲，積極搶佔全球遊戲市場。第一站將率先於台港澳新馬地區推出，預計4月中同步上市。第二站將轉往日本遊戲市場，目前已有多家日本廠商洽談合作事宜，而第三站則轉戰真好玩擅長的韓國市場，真好玩已積極進行日韓版本準備作業，預計第三季推出。針對海外市場，真好玩將採以在地化行銷策略，除語言版本外，遊戲也將針對當地市場玩家喜好與習慣進行調整，更將加入當地語言的遊戲配音，期望能讓更多地區玩家喜愛《吞食天地3：放置版》，為真好玩再創佳績。