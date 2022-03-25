世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 今日公布，由 Firepunchd 團隊開發的《匠心觸手（Tentacular）》於今日登上 Oculus 與 Steam VR，售價新台幣 488 元。玩家將能夠在此化身為一隻在深海中長居、巨大但又有著一顆善良心靈的觸手怪物，解決小鎮村民們的難題。

遊戲預告

在活躍而古怪的拉卡瑪島上被人類撫養長大，現在是揭開自己起源之謎，並同時成為全世界最強大的工匠的時候了。藉由大量「肢體動作」和解決建造謎題，幫助人類朋友們成功研究一種奇異而強大的能量源，在創意沙盒模式裡或個人遊樂場中，使用那些巨大觸手，尋找答案並解鎖更多遊戲元素。

遊戲特點

• 策略觸手！

使用完全基於物理運作的觸手和八級吸盤來抓住事物。

• 巨大的任務！

將橫向思維和巨大的肢體運用在50多個謎題與動作關卡，構建出巨大的建築物和機械裝置。

• 龐大的建築物！

在不斷擴充的建築沙盒中培養你的創造力。

活用你的腦袋並準備好你的吸盤與觸手，到《匠心觸手》完成最高的成就、尋找世上最適合你的位置！對《匠心觸手》有興趣的玩家們可以追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Firepunchd (@firepunchd) 的 twitter 獲得最即時的遊戲資訊，目前遊戲已在 Steam 與 Oculus 等 VR 平台上發行，售價新台幣 488 元。