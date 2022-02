燈會除了散步遊燈海,在高雄智慧城,還有更多結合科技的創意新玩法。2022台灣燈會攜手「寶可夢GO」,舉辦全球城市限定的Pokémon Go Tour:Live,讓民眾邊捕捉寶可夢邊逛燈會。另外,高捷也推出實境解謎遊戲「鳳翼天翔」跟著劇情搭乘捷運,暢遊包含燈會現場等不為人知的高雄角落,沉浸虛實結合的創意新旅行。

全球限定捕捉寶可夢主場,高捷實境遊戲逛燈會解謎題

在人手一機的5G時代,結合線上科技的創新賞燈遊程,逛2022台灣燈會變得更新奇有趣。超人氣手遊「寶可夢GO」與台灣燈會強強聯手,逛愛河灣與衛武營兩大燈區的途中,打開寶可夢APP會發現結合路線的虛擬補給站,邊遊燈河邊捕捉寶可夢,還有機會捕捉活動相關寶可夢,親子春遊的樂趣倍增。

高捷獨家首創實境解謎遊戲,以曲折離奇的故事內容,將捷運與輕軌各車站與沿線景點化為謎題,帶給旅客體驗不一樣的高雄捷運一日遊。(圖片提供/高雄捷運股份有限公司)

不僅如此,今年高雄市特別爭取到2022年2月27日Pokémon Go Tour:Live年度活動主會場。「Pokémon GO Tour:城都地區」於2月26日結束後,隔天27日高雄將舉行有史以來第一場「Pokémon GO Tour:Live」活動,更多限定版活動和隱藏寶貝線上釋出,而全球只在墨西哥蒙特雷、阿拉伯聯合大公國阿布達比與高雄市三座城市舉行。

除了捕捉寶可夢遊戲,高雄捷運也在燈會開幕之際,推出捷運官方實境解謎遊戲「三部曲:鳳翼天翔」。由高捷攜手市政府觀光局及知名遊戲設計廠商,推出實境解謎遊戲「首部曲:消失的車站」、「二部曲:青龍白虎朱雀玄武」、「Episode 2.5番外篇」後的完結篇。

除了新上市的完結篇「鳳翼天翔」,為因應遊客前來高雄觀光,高捷也推出優惠組合包,內含首部曲、二部曲及三部曲解謎遊戲包各一包,讓遊客玩得盡興。(圖片提供/高雄捷運股份有限公司)

透過充滿特色的人物、史詩般引人入勝的精采故事,「三部曲:鳳翼天翔」把整座高捷軌道周邊變成遊戲場,將捷運與輕軌各車站公共藝術、裝置及重要景點化為謎題。參與遊戲不需要智慧手機或網路,而是拿著解謎遊戲手冊和道具,運用邏輯推理經過數個高捷車站,逐一破關前進,闖關成功大約需4小時。

高捷表示,猜燈謎本就是燈會期間最應景的活動,實境解謎其實也是謎題的一種,強烈建議遊客燈會期間到高雄賞燈旅遊,能透過實境解謎包的遊戲導引,在高雄多停留一日,融入劇情享受解謎的緊張刺激情緒,解開隱藏在高雄捷運的未解之謎。

結合高雄捷運都市傳說、體驗行銷等概念的解謎遊戲,突破以往捷運僅是交通載具的傳統思維,開發出另一種新的觀光體驗旅遊模式,不僅讓觀光客身歷其境,也能增加沿線消費。高捷強調,實境解謎遊戲可多人參與,遊戲內含一張紀念版高捷24小時卡,而其他同行玩家,則可利用手機在「台灣燈會防疫平台」註冊燈會碼購買 MeNGo五行暢遊碼QR code,無限次搭乘捷運、輕軌等5種運具。另外解謎團隊也私下透漏,除了正線題目(A級)以外,每一部曲其實都有偷藏彩蛋題(S級),等待細心的玩家來破解!

實境解謎遊戲讓遊客跟著故事線索追查蛛絲馬跡,在高雄捷運沿線猜解謎題,融入劇情享受解謎的緊張刺激感,對捷運沿線的歷史文化也有更深度地探索。(圖片提供/高雄捷運股份有限公司)

從線上虛擬體驗到線下的實境解謎,虛實整合將為燈會帶來一加一大於二的效益,也呼應燈會運用數位科技導入智慧服務概念,走訪愛河灣及衛武營兩大燈區欣賞充滿設計巧思的光藝術作品,同時悠游在虛擬世界,雙倍魅力讓高雄的城市經驗更精采有看頭。

本文作者:Naru