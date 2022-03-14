民進黨積極吸收及培育年輕族群，繼日前舉辦「國務青旗艦營」之後，由國際部丶青年部聯合推動的「2022全國高中職國際知識競賽」，也預計在4月9日及10日在全台舉行初賽，蔡英文總統親自邀請全國高中生報名，強調台灣要走向世界，必須要有年輕世代的投入及關心。

民進黨日前舉辦的國務青旗艦營才剛落幕，學員透過課程教授、政策研擬與第一線的政務官交流，打開參與公共事務的大門。蔡英文表示，民進黨從不怕給予年輕人機會，相信只要循序漸進，年輕世代的政治工作者，一定會有更好的創意、活力，並從實務中累積珍貴的改革經驗。

而由民進黨國際部丶 青年部舉辦的「2022 全國高中職國際知識競賽」，也在官網開放限時報名，額滿為止，預計北部將招112隊、中部招40隊、南部離島招92隊、東部招12隊。

其中北部和中部將在4月9日舉行初賽，南部丶離島及東部則在4月10日初賽。總決賽預計4月30日在台北舉行。

民進黨青年部今天也貼出蔡英文總統邀請全國高中生報名的影片，蔡英文在影片中詢問高中職生「你知道CPTPP有哪些成員國嗎？你知道立陶宛首都在哪裡嗎？」

她說，台灣要走向世界，必須要有年輕世代的投入及關心，如果你也對國際事務充滿興趣與熱忱，有趣又充滿挑戰的國際知識競賽，「歡迎你一定要來挑戰」。