俄烏戰爭後，不僅國軍戰力如何備受檢驗，除了3月5日上路的新制教召網友熱議，連政治人物有沒有服兵役也成為討論話題。

由於史上最硬教召新制上路，操兵內容讓退伍8年內的後備軍人心驚驚。資深媒體人趙少康認為，兵源不足不能靠延長教召解決，蔡政府不願意改回徵兵制，只能加強後備軍人訓練，但即使教召14天，因為只當4個月的兵，距離維持戰力的要求也遠遠不夠。