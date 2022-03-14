品觀點｜一改重文輕武觀念 好男要當兵 15:092022/03/14 中時新聞網 品觀點 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 品觀點｜一改重文輕武觀念 好男要當兵（圖/品觀點提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄烏戰爭後，不僅國軍戰力如何備受檢驗，除了3月5日上路的新制教召網友熱議，連政治人物有沒有服兵役也成為討論話題。 由於史上最硬教召新制上路，操兵內容讓退伍8年內的後備軍人心驚驚。資深媒體人趙少康認為，兵源不足不能靠延長教召解決，蔡政府不願意改回徵兵制，只能加強後備軍人訓練，但即使教召14天，因為只當4個月的兵，距離維持戰力的要求也遠遠不夠。 林鶴明扯「吳斯懷」拉低韓民調 蔣萬安無奈表示… 博恩、呱吉、視網膜接連被打 周偉航:與不分區立委有關 #後備軍人 #品觀點 #重文輕武 #觀念 #教召 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 品觀點｜輔英科大校園開放日 展現學系特色 12:382022/03/14 寶島 品觀點｜高雄輕軌《微光流動》 以「不插電」的微光創意獲大獎肯定 13:582022/03/14 生活 男神主播遭盜照 網協尋「建隆」：別再約妹了 13:012022/03/14 娛樂 駭人！ 新竹婦打麻將到一半 突遭男持刀剁頭慘死 10:392022/03/14 社會 高中生知識競賽 蔡英文：走向世界要有年輕世代投入 12:202022/03/14 政治 男大膽攜毒放塑膠袋逛大街 特勤警一眼看穿下場慘了 11:042022/03/14 社會 NBA》厄文首次當「觀眾」 KD猛轟53分助籃網險勝 08:242022/03/14 體育 《國際社會》歐巴馬確診 症狀輕微 10:082022/03/14 財經 驚知渣男友是「已婚三寶爸」她不爽提分手慘被硬上 13:392022/03/14 社會 來台首次！故宮3個月內提文物打包疏散計畫 10:402022/03/14 生活 幫男病患攝護腺保養？男牙助「摸鳥」10次判刑三月 12:132022/03/14 社會 王文淵突辭工總理事長 台塑大爆內幕跟303停電有關 09:292022/03/14 財經 採‧訪‧線‧上－職場女力崛起 熱情與堅持最重要 04:102022/03/14 專題周報 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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