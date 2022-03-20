南韓男團ZE:A（帝國之子）中的隊長文俊英，月初被知名YouTuber爆料指出他逆向又酒駕，再度重挫形象，隔天文俊英就出面解釋「有個人原因」待整理完後再發表立場，而今日他便在社群媒體發表聲明，表示自己因遭到勒索不成就被造假爆料，引起網友熱烈討論。

文俊英今（19）日稍早於個人IG上發出頭戴帽子與口罩的自拍照發文表示，對於這次的事件造成很多人的關注與憤怒深感抱歉，但原本他打算安靜的等待調查結果出爐，卻被YouTuber爆料，影片也經過惡意剪接，將虛假的內容剪輯的像現場直播那樣，好像一切都是他的錯，就是他在單行道上所引起的衝突，但事實上全是假的，有人想利用他是公眾人物的弱點，想向他威脅要求拿錢，被拒絕後便扭曲情節公諸於世，讓他背負輿論的壓力，因此他強調會承擔自己所犯下的錯誤，同時也想糾正扭曲的事，不希望社會大眾因為某些人骯髒的手段而對他貼上標籤。

而文俊英似乎也知道是誰在背後搞小動作，在貼文及限時動態上都直接點名該名爆料者，表示「87年生勞斯萊斯的爆料者車主，好吧~我不提你的真名，你就承認有沒有恐嚇威脅我吧」接著他還不忘回嗆，自己所開的雖然是國產車但卻是用他自己的名字、賺來的錢所購買，而對方所開的勞斯萊斯跟法拉利似乎都不在對方名下，卻想裝闊向他騙錢，還想歧視他只開國產車，讓文俊英相當不屑，也想讓爆料者受到亂爆料的代價。

而目前案件還在調查中，到底是誰的屬實還並不清楚，不過根據先前韓國媒體的報導，事發當時南韓警方便證實，文俊英的酒測濃度高達0.113%，已到達吊銷駕照的程度，因此即使影片遭人剪接，也無法改變酒駕的事實，而且這還是他第2次酒駕，讓許多人感到相當搖頭。

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