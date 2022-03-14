中央流行疫情指揮中心今天公布2例本土確診個案，其中案21497為基隆人，平時在台北工作，日前出現發燒、喉嚨癢症狀，自行快篩陽性，至醫院PCR採檢後確診。市府表示，個案曾到某火鍋店用餐，感染源釐清中，總計匡列18人。

基隆市政府衛生局昨天晚上11時接獲通報，案21497因有發燒、肌肉酸痛、喉嚨癢等呼吸道症狀，自行購買快篩試劑為陽性，本局協助安排至部立基隆醫院篩檢，今天凌晨1點半採檢結果為陽性，目前已收治醫院。

衛生局初步疫調，個案為20多歲女性，自述在台北工作，一同工作同事有4人，已通知居家隔離，並請台北市進行職場疫調。

基隆市政府表示，個案接觸者共有5人，皆為同住家，包括公婆、小叔，丈夫、兒子，目前已匡列、安排一人一戶居家隔離，採檢結果皆為陰性；另外，個案有到某火鍋店用餐，衛生局已匡列該火鍋店員工9人，以及4名同時段用餐客人，共13人，皆已居家隔離並安排篩檢中。