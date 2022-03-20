桃園20日「嘉玲」，無新增本土確診個案，市府公布6處確診者足跡點，集中在大園區與中壢區。

市府表示，案21913及21914公共場所足跡，包括11日下午2點8分曾至大園區中正東路的肯德基桃園大園店；12日下午3點17分曾至大園區和平東路的全聯大園和平門市。

13日下午2點42分曾至桃園國際機場台灣玩藝大街（5F南側商場），及下午3點40分曾至中壢區領航南路的雲之滇米干米線；15日下午4點43分曾至中壢區實踐路的福州乾拌麵、下午5點58分曾至大江購物中心內的ZARA門市。