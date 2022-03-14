不動產交易糾紛時有所聞，根據內政部不動產資訊平台最新統計，2021年高雄各類不動產交易糾紛發生次數總計232件，糾紛來源為仲介、建商，最多的不動產糾紛原因以「房屋漏水問題」、「終止委售或買賣契約」、「隱瞞重要資訊」等3種情況最常發生，其中漏水問題居冠，隨高雄房市大熱，條件、價格談不攏，反悔導致交易不成件數也開始增多。

根據內政部最新統計，2021年高雄共發生232件購屋糾紛，與2020年189件相比，出現22%的成長，若以單季來看，2021年以第4季糾紛最多，達85件，全年糾紛來源仲介佔130件，其餘為建商糾紛102件。

糾紛前5名原因以「房屋漏水問題」居冠，達48件，「終止委售或買賣契約」、「隱瞞重要資訊」分別達23件，並列第2名，第4名為「服務報酬爭議」共8件，以及第5名「標的物貸款問題」共6件。

在房屋交易糾紛中，漏水問題很常見，2021年以房屋漏水問題最多，佔比20%，尤其高雄屋齡超過30年的老屋佔一半以上，因此漏水相當常見，合心開發執行長李正聰指出，建議民眾購屋前、後一定要重視看屋、驗屋的過程，或是挑選有防水保固的品牌建商購屋，後續較有保障。

隨近期房價急漲，市場出現反悔想終止購屋契約的糾紛也增多，中信房屋營銷企劃部副理江龍名表示，「終止委售或買賣契約」中「終止委售」指的賣方與仲介所簽的「不動產委託銷售書」，後者「買賣契約」就是買方與屋主的購屋契約。糾紛常見於條件、價格談不攏，反悔導致交易不成。或是近期買賣雙方受台積電進駐影響，出現急買急賣的現象，這時就容易發生毀約、終止契約等糾紛。

至於「隱瞞重要資訊」部分，以往隱瞞原因多為凶宅漂白、產權糾紛等，隨房市交易火熱，開始有預售屋糾紛。2021年高雄發生消費者透過仲介業者向預售屋第1手屋主購買該屋，支付斡旋金10萬元後，才知道另需準備85萬元現金給予第1手屋主，買方認為業者未說明清楚導致誤判，要求無條件解除契約未果，衍生消費糾紛。後續依消費者保護法第43條規定，經地政局與業者及買賣雙方協商後，賣方同意將斡旋金無條件全額返還並解除契約。

江龍名提醒，民眾購屋時，不必急著簽約或給付訂金，應多查查相關法規、房屋資訊；李正聰則建議，需注意契約是否已逐條確實審閱，消費者應清楚了解自身權益，以免造成糾紛。

高市府指出，消費者如遇到此類爭議，可透過行政院消費者保護會線上申訴系統的網站提出申訴，或向高雄市消費者服務中心(上班時間撥打1950專線)諮詢與提出書面申訴，以保障消費者權益。