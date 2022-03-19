高雄市新興區六合一路1間全國知名連鎖火鍋店內發生槍響，婦人表示凶嫌欲向她借機車。（翻攝影片）

高雄市新興區六合一路1間全國知名連鎖火鍋店內發生槍響，中年男子表示凶嫌拿著類似「烏茲衝鋒槍」開5槍。（翻攝影片）

高雄連鎖火鍋店驚爆槍響，男顧客胸口手臂中彈，兇手逃逸。

今(19)日晚間9時許，高雄市新興區六合一路1家知名連鎖火鍋店傳出槍響，38歲黃姓男顧客右胸、左臂中彈，行凶男子隨即逃離現場；2男疑似和車行買賣引起糾紛；店內顧客聽見「砰、砰、砰」、「砰、砰」5聲槍響，便趕緊逃離；高雄市警局長黃明昭表示抱歉，驚擾到用餐民眾，並公開譴責暴力。

高雄市新興區六合一路1家知名連鎖火鍋店，今(19)日晚間9時許突傳槍響，一名38歲黃姓男顧客右胸、左臂中彈，行凶男子隨即逃離現場，警方初步調查嫌犯疑似與黃男先在店外爭吵，黃男入店內後，兇嫌即持槍追入朝黃男開槍，黃男中彈後意識清楚，貝送往高醫急救；警方初步了解，該起槍擊案疑和車行買賣糾紛引起，由於槍手犯案後徒步逃離現場，正調閱監視器追查，漏夜釐清是否有人接應嫌犯以及調查行凶動機。

直擊影片中有4名民眾受訪，其中1名剛停好車欲入內買火鍋婦人表示，有位穿白色上衣身上有血男子，其男子全身酒氣欲向她借機車「歐兜麥借我」，婦人看見趕緊拒絕，並將機車鑰匙拔起，男子隨即跑走。

第2名長髮女子表示，在火鍋店內廁所附近傳出「砰、砰、砰」很大聲響，很像氣球爆炸聲音，大家便趕緊往外跑；第3名年輕男子表示有聽到開5槍聲音，前3槍還以為是鞭炮聲，他起身觀看，看見子彈打到玻璃噴出碎片；第4名中年男子則表示，開槍男子拿著一把類似「烏茲衝鋒槍」，入店內開槍「砰、砰、砰」、「砰、砰」5聲但不是掃射，也看見兇嫌是跟著進入火鍋店內。

高雄市警察局長黃明昭也在第一時間前往火鍋店了解，他針對犯嫌在公眾場所開槍，公開譴責暴力。初步調查，這起傷害案件與車行買賣糾紛有關，目前警方已知犯嫌身分。

黃明昭表示，警方會很快將開槍男子查緝到案，「高雄市絕不允許槍擊暴力發生，在用餐時受到驚嚇，對市民來說真的很抱歉」。

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