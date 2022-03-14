美國證券交易委員會將部分中企列為外國公司問責法案暫定清單，預計有5家中概股將被下市，此一訊息導致14日港股大跌，陸股也受到拖累。法人表示，但真正受影響是在美國掛牌的港股公司，與大陸A股公司無關，另在大陸資金面及政策面同步作多，今年的陸股投資宜選股不選市，並建議中長線布局陸股，。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，美國證券交易委員會（SEC）10日將百濟神州等5家中企，列入外國公司問責法案暫定清單，該清定主要是在美國掛牌的港股公司，與大陸A股公司無關，對A股影響不大，反而投資人可利用A股被錯殺時，逢低布局。

保德信中國品牌基金經理人許智洋也表示，就基本面來看，陸企已逐步回歸常態成長，2022年A股盈利可望實現5％~7％左右的成長，不過各板塊成長幅度不盡相同，今年的陸股投資宜選股不選市，挑選政策扶植發展產業較佳，以今年兩會的穩增長重點來看，基礎建設宜聚焦水利、交通和城市管網建設，新基建領域則以風電、光伏、新能源車產業相關建設為主。

葉宇真進一步表示，通膨壓力促使美國聯準會升息預期增溫，英國央行再次升息，歐洲央行態度轉鷹，但中國人行於春節假期過後，延續貨幣寬鬆操作，保持流動性合理充裕，估年內仍有機會再降準降息，A股可說是全球貨幣相對寬鬆的市場。

百達投資說，根據模型，陸股是目前最便宜的股票區域之一，繼續看好陸股便宜的週期性價值股，最新數據證實大陸經濟在政策協調轉變的背景下復甦，預計下半年成長將加速。此外，陸股還提供了良好的分散效果，並可以對沖烏克蘭危機進一步加深和全球貨幣持續緊縮的風險。