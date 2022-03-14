調查機構Pulse Asia在14日公布2月中完成的最新民調，前菲律賓獨裁者馬可斯之子小馬可斯，在總統大選裡的民意支持率高達60％，跟1月民調一樣，仍遠遠拋離其他對手。民調第二高參選人、現任副總統羅布雷多的支持率從16％下跌至15％。