前菲律賓獨裁者之子小馬可斯總統 大選民調遙遙領先 20:122022/03/14 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 調查機構Pulse Asia在14日公布2月中完成的最新民調，前菲律賓獨裁者馬可斯之子小馬可斯，在總統大選裡的民意支持率高達60％，跟1月民調一樣，仍遠遠拋離其他對手。民調第二高參選人、現任副總統羅布雷多的支持率從16％下跌至15％。 民進黨南投縣長初選 2初選者目標一致 兩場桃園市長街訪民調大對決 這3人領先 #馬可斯 #民調 #菲律賓 #獨裁者 #支持率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄鳳梨今年銷日量已近1千公噸 預估將創近年來新高 15:322022/03/09 生活 菲律賓、印尼紛傳規模6以上強震 暫無災損報告 06:542022/03/14 國際 林佳龍稱不參加台中市長選舉 蔡其昌：還是把徵召程序走完 15:392022/03/11 政治 全台多處停電後王美花這樣回應 最新民調竟一面倒 19:562022/03/14 政治 俄烏開戰 法國大選馬克宏支持度創新高 08:542022/03/10 國際 民調遭陳時中超車 蔣萬安：了解民眾想什麼最重要 14:572022/03/14 政治 尚青論壇》南韓大選給藍白合的啟發（龔建偉） 16:382022/03/13 尚青論壇 疫情、經濟、對朝政策 韓國新總統3大難題 04:102022/03/10 話題觀察 他曝民調可疑玄機：根本是「綠白合」一起吃蔣萬安豆腐 14:422022/03/10 政治 《其他股》菲律賓電廠工進延宕 亞通去年獲利衰退 11:582022/03/14 財經 民調勝過蔣萬安 陳時中這麼說 09:532022/03/09 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。