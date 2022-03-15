不久前才奪下2022歐洲年度風雲車桂冠的Kia EV6，在3月11日展開線上預售活動後，官網上線不到1小時，不僅迅速突破200張訂單，首批前瞻禮遇限量300台更火速完售。Kia總代理台灣森那美起亞為回應台灣消費者的熱烈支持，本週正緊鑼密鼓的準備第二波預售。

Kia EV6是品牌首款純電智慧跨界休旅，在台提供Light標準版154.9萬元、Air標準版168.9萬元、Air增程版179.9萬元及GT-line e-AWD增程版199.9萬元等4個車型選擇。台灣森那美起亞表示，目前接單來看，GT Line e-AWD增程版占50%、Air增程版37%、Air標準版8%、Light標準版為5%，且有3成準車主選購加價2萬元的「消光月景灰」特殊色。

台灣森那美起亞表示，Kia EV6以純電動車專屬的全新「E-GMP電動全球模組化平台」打造，搭載58kWh/77.4kWh高壓鋰電池組，擁有800V電池系統，在240KW超高速充電支援下，從10%充電至80%僅需18分鐘。在增程版及六種智慧動能再生制動系統的配合下，更可達成最大續航里程超過500km的表現。

Kia EV6不僅擁有強大的電能系統，性能更是不容小覷，GT-line e-AWD增程版擁有最大馬力325ps與最大扭力61.7kg-m的強悍性能表現，零至時速一百公里加速僅需5.2秒。此外，Kia EV6同時支援V2L電器電源分享，提供日常生活多元便利的實用性，成為Kia引領新能源時代的重要指標。

為讓更多車主體驗Kia EV6「不只超越，更加卓越」的不凡魅力，台灣森那美起亞於本月起展開「The Kia EV6全台巡迴前瞻首演」，首站於上週末在台南美術館2館圓滿落幕後，本週末3月19、20日於台中麗寶OUTLET MALL的一樓C Zone穹頂廣場接棒演出。